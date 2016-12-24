В Саранске ветеран СВО принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов юным гражданам страны

Торжественное мероприятие состоялось в Центре образования «Тавла» - школе № 17. Почетным гостем стал ветеран спецоперации Виталий Ергин. Встреча состоялась при содействии филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии.



По информации филиала фонда, Майор Виталий Ергин принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе в составе милицейского СОБРа. В зону СВО отправился добровольцем, выполнял задачи на Бахмутском направлении. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней, двумя медалями «За отвагу».



В школе ветеран СВО принял участие в церемонии поднятия государственного флага и вручил семиклассникам главный документ - паспорт гражданина России. Документы из рук офицера получили 15 учеников.

Майор Ергин пожелал ребятам быть патриотами своей страны. Также ветеран наградил дипломами победителей предметных олимпиад и провел «Разговор о важном» с учениками 5 класса, в котором учится его сын Захар. В ходе диалога школьники узнали много интересного из жизни бойцов, их героических подвигах. Ветеран поблагодарил детей за теплые письма, которые очень важны на фронте.



В завершении встречи офицер подарил школьному музею «Армейская Слава» разгрузочный жилет, который использовал в период контртеррористической компании на Северном Кавказе.



«Общение со школьниками имеет огромное значение для общества, - сказал ветеран Ергин. – Оно необходимо для передачи знаний об истории страны молодому поколению. Такие встречи формируют у детей уважение к доблестным героям прошлого и настоящего».