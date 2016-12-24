Роспотребнадзор по РМ проводит горячую линию «Не дай себя обмануть: что должен знать потребитель финансовых услуг»

В рамках «дорожной карты» стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации Управление Роспотребнадзора по РМ с 9 по 17 апреля открыло горячую линию «Не дай себя обмануть: что должен знать потребитель финансовых услуг».

Целью этого мероприятия является мотивация населения к повышению своего уровня знаний и профилактика безопасного приобретения финансовых продуктов.

Получить необходимую информацию по указанной тематике можно по телефону 8 (8432) 23-41-30 с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 16 час. 45 мин,

перерыв на обед с 13 до 13 час. 45 мин. Выходные – суббота, воскресенье.

Также получить необходимую помощь по защите прав потребителей финансовых услуг можно в консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» (г. Саранск, ул. Дальняя, 1а, тел. (8342) 24-62- 68, а также в Едином консультационном центре Роспотребнадзора в круглосуточном режиме и без выходных дней по номеру телефона 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).