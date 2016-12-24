Житель Питера получил 11,5 лет колонии за попытку сбыть в Мордовии килограмм наркоты

29-летний житель Санкт-Петербурга выслушал в Саранске приговор суда за незаконный оборот наркотиков. Парень намеревался пустить в теневой оборот на территории Мордовии 1 килограмм гашиша и мефедрона.

Как было установлено в ходе расследования, в конце июля прошлого года молодой человек приехал в Саранск. Здесь его ждал тайник с гашишем и мефедроном общим весом 1 килограмм.

Часть наркотиков дилер оставил на хранении в тайнике, а гашиш забрал и привез на съемную квартиру на улице Косарева. В последующем он расфасовал наркотическое средство на 100 свертков и оборудовал закладки в лесополосе в Октябрьском районе.

После этой операции парень был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД. В дальнейшем оперативники извлекли из тайника оставшиеся полкилограмма мефедрона, которые также предназначались для сбыта на территории региона.

В ходе осмотра съемной квартиры с применением служебной собаки полицейские обнаружили электронные весы, несколько пустых полимерных зип-упаковок, а также пачку от сигарет с наркотическим средством.

В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации прокуратуры РМ, суд приговорил наркотического гастролера к 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.