В Саранске 5 мая будет организовано движение общественного транспорта в направлении Пушкинских и Ключаревских кладбищ

По инфоромации городской Администрации, в день празднования Святой Пасхи будет организовано движение общественного транспорта от автовокзала Саранска в направлении Ключаревских кладбищ (проезд платный).



Также от остановки общественного транспорта «Николаевка» в направлении Пушкинских кладбищ будет работать автобусный маршрут №25.

В свою очередь, на территории кладбища № 4 будет организована бесплатная перевозка пассажиров автобусами марки «ПАЗ».