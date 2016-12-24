В Саранске 5 мая будет организовано движение общественного транспорта в направлении Пушкинских и Ключаревских кладбищ

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
По инфоромации городской Администрации, в день празднования Святой Пасхи будет организовано движение общественного транспорта от автовокзала Саранска в направлении Ключаревских кладбищ (проезд платный).
Также от остановки общественного транспорта «Николаевка» в направлении Пушкинских кладбищ будет работать автобусный маршрут №25.
В свою очередь, на территории кладбища № 4 будет организована бесплатная перевозка пассажиров автобусами марки «ПАЗ».
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Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
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