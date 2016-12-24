Мэр Саранска сообщил, что ямочный ремонт в городе идет с учетом сообщений пользователей в соцсетях

В телеграм градоначальник Игорь Асабин отметил, что при составлении перечня наиболее проблемных участков автодорог учитывались сообщения пользователей в социальных сетях.

Они фиксируется аналитической системой «Инцидент менеджмент». В Мордовии органы государственной власти и местного самоуправления региона подключены к системе с января 2019 года.

Система выявляет жалобы и обращения жителей в социальных сетях, и в течение суток направляет данные органам власти и официальным ведомствам, в ведении которых находится решение обозначенных пользователями проблемных вопросов.