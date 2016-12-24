Ветераны СВО и семьи бойцов из Мордовии могут узнать о мерах поддержки на «Госуслугах»

Фонд «Защитники Отечества» и Минцифры РФ запустили на «Госуслугах» новый раздел, в котором собраны все федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки ветеранов СВО, а также семей погибших бойцов. Помимо этого, пользователи могут найти здесь ответы на популярные вопросы. А для действующих военнослужащих, которые участвуют в СВО, предусмотрен еще один дополнительный раздел.

«Мы делаем многое для того, чтобы наши герои могли получать оперативно всю интересующую их достоверную информацию, а также обратиться к нам за помощью в удобном для них режиме. Внедряемая нами современная цифровая система, позволит, в том числе, собирать отзывы о качестве предоставляемых мер поддержки, чтобы мы могли оперативно реагировать на сложные ситуации», – сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Также с 1 мая планируется запустить новый сайт фонда, созданный на технологической платформе «Госуслуг». Здесь можно будет найти новости, анонсы мероприятий, блоки по направлениям социального и медицинского сопровождения, трудоустройства и обучения, юридической помощи и т. д.

«Данные инициативы позволят в цифровом формате, максимально оперативно и доступно получать военнослужащим и их родным меры поддержки, узнавать об актуальных событиях в части сопровождения дальнейшего восстановления и деятельности защитников Отечества», – поделилась мнением депутат Госсобрания РМ Виктория Богдашкина.

Напомним, что фонд создан по инициативе Президента России, чтобы оказывать поддержку и помощь ветеранам СВО, инвалидам и семьям бойцов. Филиал в Мордовии работает с 1 июня прошлого года.