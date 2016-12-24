В Саранске появился новый мурал с портретом писателя Константина Ушинского

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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
На фасаде здания МГПУ им. М.Е. Евсевьева появился портрет русского педагога, писателя, основоположника дошкольной педагогики в России Константина Ушинского.
В республике проводился региональный конкурс эскизов. В номинации «Выдающийся педагог в отечественной истории» победила работа «Константин Ушинский» Владислава Бабакаева - студента Ичалковского педагогического колледжа. Его проект воплотила в жизнь художница Ангелина Волкова.
«Появление арт-объекта в МГПУ им. М. Е. Евсевьева не только привносит эстетическую ценность, но и имеет большое просветительское и воспитательное значение. Изображение Константина Дмитриевича вдохновляет студентов-педагогов следовать его идеям и ценностям, развивать лучшие традиции российского образования», - отметили в педагогическом университете.
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