В Рузаевке на аллее Славы по ул. Куйбышева появятся световые столбики с подсветкой цветов российского триколора

В Рузаевке на аллее Славы по ул. Куйбышева начались работы по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».



Главной особенностью аллеи станет освещение: световые столбики с подсветкой цветов российского триколора. Будут установлены фонарные столбы с одиночными светильниками и светодиодные прожекторы. Обновится ротонда, заменят брусчатку и асфальтовое покрытие, будут установлены новые скамейки и урны.

Внимание будет уделено и озеленению: планируется обустройство газона, высадка деревьев и кустарников, таких как туя, спирея, гортензия, можжевельник. Также на обновленной территории запланирован монтаж системы видеонаблюдения.

Глава Рузаевского района Александр Юткин и глава администрации города Алексей Домнин встретились с представителем подрядной организации и обсудили план работ. уже начат демонтаж ограждения. Решается вопрос об очистке территории за забором.



Также напоминаем, что до 30 апреля продолжается Всероссийское голосование по отбору общественных территорий благоустройства в 2025 году. В Рузаевке на обновление претендуют два общественных пространства:

- Привокзальная площадь

- Музей боевой техники под открытым небом по ул. Луначарского.

Проголосовать можно после авторизации на Госуслугах по ссылке.