В Мордовии запланировали создание центра мониторинга полетов БПЛА в воздушном пространстве республики

5 апреля в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности в республике. В том числе речь шла о противодействии вражеским беспилотным летательным аппаратам и принимаемых мерах по повышению антитеррористической защиты объектов критической инфраструктуры.



Глава Мордовии подчеркнул, что решения оперативного штаба принимаются с учетом новых угроз. «За последнее время произошли события, которые были очень неожиданными - речь идет о нападении беспилотников на Татарстан, который находится много восточнее, чем Мордовия, относительно западных границ», - сказал руководитель республики.



В этой связи перед оперативным штабом стоит задача максимально четко отработать механизм взаимодействия при возникновении подобных угроз. «Мы запланировали создать центр мониторинга полетов БПЛА на территории РМ. Будем проводить тренировки по эвакуации, чтобы каждый понимал, как действовать в критический момент», - отметил Артём Здунов.



О принимаемых мерах по повышению антитеррористической защиты промышленных, топливно-энергетических объектов и объектов транспортной инфраструктуры доложили вице-премьер Батыр Эмеев, председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин, генеральный директор АО «Международный аэропорт Саранск» Александр Кистайкин, начальник железнодорожного вокзала Рузаевка Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» Сергей Аношкин.



По итогам заседания Главой республики даны поручения по принятию дополнительных мер, направленных на защиту населения и обеспечение безопасности на объектах критической инфраструктуры.