Мордовский Сафари-парк «Кречет» вошел в число лучших достопримечательностей России

Во Всероссийском конкурсе «От южных морей до полярного края» по результатам голосования определены главные достопримечательности страны по трем номинациям.



Сафари-парк «Кречет» занял лидирующие места сразу во всех номинациях, в общей сложности собрав более 13 тысяч голосов. Номинация «Атмосфера моей компании» - 1 место. Номинация «Мечта моего сердца» - 1 место. Номинация «Гордость моей страны» - 2 место.



Этот конкурсный успех означает, что локация Сафари-парк «Кречет» будет включена в туристические маршруты программы «Больше, чем путешествие». Планируется, что в этом году ее участниками станут не менее 80 тысяч молодых людей.

Сафари-парк «Кречет»— это уникальное место, где посетители могут не только насладиться природой мордовского края и прокатиться на специальном транспорте, но и вступить в непосредственный контакт с дикой природой и ее обитателями.



На территории площадью 500 га обитают более 350 благородных маралов и пятнистых оленей, а также кролики, дикие кабанчики и семья лошадей. Одной из самых популярных и захватывающих активностей, является кормление благородных пятнистых оленей на расстоянии вытянутой руки.

Путешествие с погружением в естественную среду обитания животных пользуется особой популярностью среди семей с детьми из Мордовии, Пензенской и Нижегородской областей. В год парк посещают порядка 13 тысяч человек.