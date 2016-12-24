В Мордовии начальник цеха предприятия обвиняется в получении коммерческого подкупа на 417 тысяч рублей

По информации Следственного комитета по РМ, в республике завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего начальника цеха коммерческого предприятия, занимающегося разведением сельскохозяйственной птицы. Мужчине предъявлено обвинение в получении коммерческого подкупа.

По данным следствия, с мая 2018-го по март 2021 года фигурант уголовного дела получил в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере 417 тысяч рублей. Деньги передавались от представителя организации, занимающейся производством гидравлического и пневматического оборудования.

За эти негласные «премии» производитель рассчитывал на приоритетный выбор при определении поставщика моек высокого давления и запасных частей. Незаконное вознаграждение начальник цеха потратил на личные нужды.

В ходе следствия вину мужчина признал полностью. В рамках обеспечения исполнения приговора был наложен арест на его легковой автомобиль.