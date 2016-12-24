В Ромодановском районе сельская чиновница с помощью подложных документов оформила в собственность земельный участок

По информации прокуратуры РМ, 60-летняя жительница поселка Ромоданово предстанет перед судом за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения.

По данным следствия, в 2016 году женщина трудилась в должности главы администрации одного из сельских поселений Ромодановского района. Используя свое служебное положение, она изготовила подложные документы на земельный участок, площадью 0,5 га. Впоследствии с помощью липовых бумаг чиновница оформила земельный надел в собственность. В результате преступных действий администрации Ромодановского района был причинен ущерб в сумме более 165 тысяч рублей – это рыночная стоимость земли на момент регистрации участка в 2017 году.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ромодановский районный суд для рассмотрения по существу.