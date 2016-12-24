Глава республики встретился с заместителем гендиректора компании «РусГидро» Александром Чариковым

4 апреля состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с заместителем генерального директора компании «РусГидро» Александром Чариковым. Обсуждались вопросы взаимодействия с региональным промышленным блоком и наращивание объемов поставок продукции для госкорпорации. Во встрече принял участие заместитель Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев.

ПАО «РусГидро» - крупнейшая российская электроэнергетическая компания. С нашим регионом ее связывает тесное сотрудничество – только в прошлом году в Мордовии для производственных нужд корпорация закупила промышленной продукции более чем на 1 млрд рублей. В настоящее время поставки кабельно-проводниковой продукции ведут «Сарансккабель» и «Сарансккабель-Оптика». Налаживается сотрудничество с заводами «Цветлит» и «Электровыпрямитель».

В рамках рабочей поездки в Мордовию делегация госкорпорации приняла участие в VI конференции «День поставщика ПАО «РусГидро». Мероприятие собрало более 250 участников из разных регионов страны. В формате выставки свою продукцию и разработки презентовали предприятия и организации Мордовии, а в рамках деловой программы участники обменялись информацией о компетенциях регионального промышленного комплекса и специфике закупок ПАО «РусГидро».

В ходе встречи Артём Здунов подчеркнул, что в прошлом году объем поставок производителей республики для «РусГидро» вырос в четыре раза по сравнению с предыдущим периодом – это хороший показатель сотрудничества, который можно еще нарастить.

Заместитель генерального директора компании рассказал, что делегация, прибывшая в регион, представляет многие направления деятельности корпорации. «Благодарим за теплый прием и организацию на высоком уровне Дня поставщика. Расширенным составом пообщались с производителями республики. Объемы существующих закупок – это только начало. Нам есть куда двигаться!» - отметил Александр Чариков.

На встрече обсудили также планы работы на площадке предстоящего Петербургского международного экономического форума.