В Саранске обвиняемому в убийстве двух парней «светит» применение принудительных мер медицинского характера

В столице Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, уличенного в убийстве двух молодых людей.

По данным следствия, ночью 27 января этого года на улице возле автомашины, припаркованной у многоэтажного дома по проспекту 50 лет Октября, были обнаружены тела двух погибших 28-летних парней.

По подозрению в убийстве был задержан 43-летний житель дома Евгений Попков, сосед одного из молодых людей. По информации из Ленинского суда Саранска , в ходе избрания ему меры пресечения он не отрицал свою причастность к убийству.

Из показаний Попкова следует, что преступление им было совершено в ходе ссоры с любителями громко слушать музыку в автомобиле. Проснувшись ночью, он вышел на улицу и потребовал прекратить музыкальные издевательства. Парни делать этого не собирались, тогда разозленный мужчина нанес им несколько ударов ножом – они оказались смертельными.

В судебном заседании было заявлено об имеющихся у Попкова заболеваниях, которые оставляли открытым вопрос – отдавал ли он в полной мере отчет своим действиям.

Как сообщает Следственный комитет по РМ, согласно выводам проведенной в отношении фигуранта судебно-психиатрической экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством, исключающим его вменяемость. В связи с этим он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в стационарных условиях специализированного типа.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера.