В Мордовии в детских оздоровительных лагерях региона летом отдохнут более 32 тысяч школьников

В этом году в детских оздоровительных лагерях региона отдохнут более 32 тысяч школьников. Комфортных, по-современному обустроенных мест летнего отдыха станет больше.



«В лагере «Изумрудный» им. Володи Дубинина в Рузаевском районе, где традиционно проходит смена «Движения Первых», построено 2 новых корпуса. Они оборудованы в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это стало доступным благодаря участию республики в федеральной программе модернизации инфраструктуры детского отдыха, - рассказала первый заместитель министра образования Мордовии Юлия Грызулина. - В этом году Мордовия снова участвует в этой программе. Москва выделила региону более 90 млн рублей на обновление двух лагерей, а сама республика участвует в софинансировании проекта. В «Орбите» Кочкуровского района уже идет капитальный ремонт столовой и медпункта. Лагерь «Золотой колос» в Краснослободском районе получит два новых корпуса».



В детских оздоровительных лагерях республики особое внимание уделяется образовательным программам. Будет организовано шесть профильных смен «Движения Первых», две профильные смены «Орлята России», а также смены научной, туристкой, профориентационной, цифровой и университетской направленности и одна инклюзивная смена.



«Это будет не просто отдых на природе. Лето должно пройти с пользой для детей. По рекомендации Министерства просвещения в каждом лагере предлагается провести пешеходные туристические походы. Даже в лагерях с дневным пребыванием. Это может быть однодневный выход на природу с инструктором», - добавила Юлия Грызулина.