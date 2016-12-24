В Мордовии в зоне подтопления оказались 426 приусадебных участков и 48 жилых домов

По информации МЧС по РМ, по состоянию на 4 апреля на территории Мордовии затоплены 14 низководных мостов и 6 участков автомобильных дорог. Также в ходе развития весеннего половодья подтопленными оказались 48 жилых домов. На территории всей республики в зоне подтопления оказались 426 приусадебных участков.

В 4 районах развернуты пункты временного размещения, где созданы комфортные условия для пребывания граждан. На данный момент в ПВР находятся 32 жителя республики.

Спасатели Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы проводят эвакуацию жителей, чьи дома оказались на пути водной стихии. Сотрудниками МЧС России проводится мониторинг сложившейся обстановки, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов.

В случае необходимости следует обращаться за помощью по номеру телефона - 112.