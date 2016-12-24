В прокуратуре Мордовии начала работу «горячая линия» по вопросам прохождения весеннего паводка

В целях защиты прав граждан, пострадавших в результате возникновения сложной паводковой ситуации, в прокуратуре республики действует «горячая линия».

Жители региона могут обратиться в надзорное ведомство по телефону - 8 (8342) 47-55-05 с 09:00 ч. до 18:00 ч. (за исключением перерыва с 13.00 до 13.45).