В прокуратуре Мордовии начала работу «горячая линия» по вопросам прохождения весеннего паводка

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Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
В целях защиты прав граждан, пострадавших в результате возникновения сложной паводковой ситуации, в прокуратуре республики действует «горячая линия».
Жители региона могут обратиться в надзорное ведомство по телефону - 8 (8342) 47-55-05 с 09:00 ч. до 18:00 ч. (за исключением перерыва с 13.00 до 13.45).
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Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
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