В Москве состоялась премьера фильма о мордовских медиках «Спасая маленькие жизни»

3 апреля на площадке Международной выставки-форума «Россия» прошел премьерный показ документального фильма «Спасая маленькие жизни». Он посвящен 60-летию Детской республиканской клинической больницы. В ленте рассказывается о героическом спасении новорожденных близнецов.

29 октября 2022 года Мордовию потрясла новость. Ранним утром в городе Краснослободск идущая на работу женщина обнаружила в коробке на улице двух подброшенных младенцев нескольких часов от роду. Малюток только запеленали в плед. Девочки были доставлены в местную больницу.

Специалисты медучреждения связались с коллегами из Детской республиканской клинической больницы. Реанимационная бригада срочно выехала на помощь. До маленьких пациенток нужно было добираться два часа, а счет шел на секунды. Врачи-реаниматологи, кардиологи и терапевты все это время консультировали коллег в формате «живой связи», наблюдая за девочками по телефону и компьютеру. Помощь прибыла вовремя. Обе малышки были спасены от обморожения, доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу. А через месяц их удочерила новая семья.

Продюсерами фильма стали Алла Каргина и заслуженный артист Российской Федерации и Республики Мордовия, актер театра и кино Станислав Дужников.

«Герои фильма, детские врачи - это добрые, бескорыстные люди широкой души. Для наших дней это большой дефицит. А чтобы добра в жизни было больше, на таких примерах должно воспитываться наше будущее поколение», - подчеркнул Станислав Дужников.

«Детское здравоохранение приоритетно для Мордовии. Мы сопереживаем нашим маленьким пациентам и делаем все для того, чтобы дети и родители были счастливы», - сказал на презентации фильма Министр здравоохранения РМ Олег Маркин.

Также команда, работавшая над кинокартиной, выразила особую благодарность за поддержку проекта Главе Мордовии Артёму Здунову и отметила, что Мордовия уверенно входит в список «кинорегионов» страны.