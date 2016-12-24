Авария на Лямбирской РЭС оставила несколько домов в поселке Озёрный без горячей и холодной воды

По информации городской Администрации, в связи с проводимыми аварийными работами Лямбирской РЭС произведено отключение электроэнергии, в связи с чем в поселке Озёрный будет временно отсутствовать холодное и горячее водоснабжение по следующим адресам до окончания работ:



МКД:

ул. Тепличная д.7 - 13

ул. Молодежная д.1-7,17

ул. Загородная, д.12А



Частный сектор:

ул. Совхозная д.1-32

ул. Зелёная д.1-32

ул. Полевая д.1-30

ул. Школьная д.1-15

ул. Тепличная д.25,27,29

ул. Молодёжная д.1-30

ул. Загородная д.1А-36

ул. Дачная д.1-32

ул. Луговая д.5,5А,7

ул. Садовая д.2-17

ул. Волкова д.1-37,

ул. Молодёжная, 12 стр.1.



Как сообщается, будет осуществлен подвоз воды для жителей поселка. Машина с водой будет находиться на улице Молодежная, автомобиль марки МАЗ номер М043ОК13.



По возникающим вопросам просят звонить в диспетчерскую службу МП «Саранскгорводоканал» по тел: 24-17-24, 24-34-48, 23-19-56.





