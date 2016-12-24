Авария на Лямбирской РЭС оставила несколько домов в поселке Озёрный без горячей и холодной воды

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По информации городской Администрации, в связи с проводимыми аварийными работами Лямбирской РЭС произведено отключение электроэнергии, в связи с чем в поселке Озёрный будет временно отсутствовать холодное и горячее водоснабжение по следующим адресам до окончания работ:
МКД:
ул. Тепличная д.7 - 13
ул. Молодежная д.1-7,17
ул. Загородная, д.12А
Частный сектор:
ул. Совхозная д.1-32
ул. Зелёная д.1-32
ул. Полевая д.1-30
ул. Школьная д.1-15
ул. Тепличная д.25,27,29
ул. Молодёжная д.1-30
ул. Загородная д.1А-36
ул. Дачная д.1-32
ул. Луговая д.5,5А,7
ул. Садовая д.2-17
ул. Волкова д.1-37,
ул. Молодёжная, 12 стр.1.
Как сообщается, будет осуществлен подвоз воды для жителей поселка. Машина с водой будет находиться на улице Молодежная, автомобиль марки МАЗ номер М043ОК13.
По возникающим вопросам просят звонить в диспетчерскую службу МП «Саранскгорводоканал» по тел: 24-17-24, 24-34-48, 23-19-56.
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Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков
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