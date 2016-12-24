Михаил Мишустин рассказал о результатах работы по увеличению зарплат бюджетникам

3 апреля Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом по работе Правительства за 2023 год. Одной из главных тем выступления стала бюджетная сфера, а именно увеличение зарплат ее работников. На эти цели в прошлом году направили около 190 миллиардов рублей. Решение затронуло больше 5 млн работников бюджетной сферы.

Председатель Правительства рассказал, что для медиков установлены специальные соцвыплаты, которые являются дополнением к зарплате. Их получили около миллиона специалистов первичного звена. В марте 2024 эти надбавки по инициативе Президента были увеличены.

Также Правительство России продолжает поддерживать педагогов.

«Сейчас классные руководители и кураторы получают прибавку к зарплате в размере 5 тыс. рублей. Михаил Владимирович рассказал, что с марта в населенных пунктах, где живут меньше 100 тыс. человек, эта прибавка увеличена в два раза. Таких педагогов, кстати, в нашей стране больше 565 человек. Считаю, что для них эта поддержка очень важна, а наше Правительство двигается в правильном направлении. К тому же необходимо мотивировать молодых педагогов оставаться работать в своих селах и малых городах», – поделился мнением учитель саранского Центра образования «Тавла» Владимир Сироткин.

С сентября надбавку к зарплате в размере 5 тыс. рублей начнут получать советники по воспитанию директоров школ и колледжей. Сейчас в нашей стране насчитывается около 32 тыс. таких специалистов.