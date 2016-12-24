В Саранске на площади по улице Гожувской появятся торгово-развлекательная зона и каштановая аллея

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Саранске началась реконструкция объекта-победителя прошлого года - площади по улице Гожувской.



Напомним, что площадь стала лидером голосования в 2023 году – за обновление этого общественного пространства отдали свои голоса более 17 тысяч жителей. На ее территории появятся торгово-развлекательная зона, детская площадка, зона тихого отдыха с каштановой аллеей.



Проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на обновление городских пространств и создание комфортных общественных территорий. Каждый объект реставрируется с учетом сохранения колорита региона, особенностей пространства и запросов жителей.



До 30 апреля проходит голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов для благоустройства в следующем году. В рейтинговом отборе участвуют 3 территории:

- фонтанный спуск по улице Московской

- прилегающая к Советской площади общественная территория

- сквер на улице Мордовской.



Проголосовать можно на портале 13.gorodsreda.ru или воспользоваться помощью волонтеров проекта по месту жительства.