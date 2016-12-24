В купальном сезоне 2024 года в Мордовии откроют 7 новых обустроенных зон отдыха

В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Мордовии к началу летнего отдыха обустраивают пляжи.

Всего в купальном сезоне 2024 года в республике будет открыто 7 новых обустроенных зон отдыха:

• Пруд Зеленая роща

• Территория отдыха «Огни Саранска»

• Сузгарьевский водоем

• Карнайский водоем

• Пляж на реке Сура в селе Сабаево

• Озеро Гусиное в Больших Березниках

• водоем в селе Лямбирь.

Работы проводятся в рамках грантовой поддержки. Грантополучателями закуплено оборудование для пляжного отдыха, смонтированы душевые кабины, беседки, летние кафе и торговые павильоны. Перед открытием пляжного сезона объекты пройдут все необходимые обследования.