В купальном сезоне 2024 года в Мордовии откроют 7 новых обустроенных зон отдыха

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В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Мордовии к началу летнего отдыха обустраивают пляжи.
Всего в купальном сезоне 2024 года в республике будет открыто 7 новых обустроенных зон отдыха:
• Пруд Зеленая роща
• Территория отдыха «Огни Саранска»
• Сузгарьевский водоем
• Карнайский водоем
• Пляж на реке Сура в селе Сабаево
• Озеро Гусиное в Больших Березниках
• водоем в селе Лямбирь.
Работы проводятся в рамках грантовой поддержки. Грантополучателями закуплено оборудование для пляжного отдыха, смонтированы душевые кабины, беседки, летние кафе и торговые павильоны. Перед открытием пляжного сезона объекты пройдут все необходимые обследования.
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