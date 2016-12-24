В Мордовии боец ЧВК «Вагнер» пришел за ветеранским удостоверением с женой и 4-месячной дочкой

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», Бясыр Исхаков принимал участие в спецоперации в качестве добровольца ЧВК «Вагнер». Находился на фронте с октября 2022-го по март 2023 года в качестве штурмовика. Был ранен под Бахмутом, награжден медалью «За отвагу» и ведомственными наградами.



В филиал фонда в Мордовии Бясыр обратился по вопросу получения удостоверения ветерана боевых действий. Социальный координатор Наталья Гурьянова помогла составить пакет документов и направила его в Москву в комиссию при Министерстве обороны. Там вопрос бойца был рассмотрен положительно, и 2 апреля он получил заветный документ.



На церемонию вручения Бясыр пришел с 4-месячной дочкой Кирой и супругой Анной. Удостоверение ветерана боевых действий в торжественной обстановке ему вручил руководитель филиала фонда Алексей Герасименко.



«Я мечтал вернуться домой и стать отцом, и моя мечта сбылась. Теперь я стал ветераном боевых действий, у меня начинается новая жизнь. Планирую получить высшее образование и быть полезным своей стране!» - признался ветеран Исхаков.