В Мордовии боец ЧВК «Вагнер» пришел за ветеранским удостоверением с женой и 4-месячной дочкой

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По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», Бясыр Исхаков принимал участие в спецоперации в качестве добровольца ЧВК «Вагнер». Находился на фронте с октября 2022-го по март 2023 года в качестве штурмовика. Был ранен под Бахмутом, награжден медалью «За отвагу» и ведомственными наградами.
В филиал фонда в Мордовии Бясыр обратился по вопросу получения удостоверения ветерана боевых действий. Социальный координатор Наталья Гурьянова помогла составить пакет документов и направила его в Москву в комиссию при Министерстве обороны. Там вопрос бойца был рассмотрен положительно, и 2 апреля он получил заветный документ.
На церемонию вручения Бясыр пришел с 4-месячной дочкой Кирой и супругой Анной. Удостоверение ветерана боевых действий в торжественной обстановке ему вручил руководитель филиала фонда Алексей Герасименко.
«Я мечтал вернуться домой и стать отцом, и моя мечта сбылась. Теперь я стал ветераном боевых действий, у меня начинается новая жизнь. Планирую получить высшее образование и быть полезным своей стране!» - признался ветеран Исхаков.
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