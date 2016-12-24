С момента открытия в Мордовии семейного МФЦ сюда поступило уже около 650 обращений от жителей республики

Семейный МФЦ действует на базе социального приюта «Надежда» и позволяет решать вопросы по принципу одного окна. Здесь получают квалифицированную помощь те, кто нуждается в особых мерах социальной и психологической поддержки - молодые и многодетные семьи, одинокие мамы, люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи участников специальной военной операции, а также пострадавшие от насилия в семье.

- Открытие в Мордовии семейного МФЦ - значимый вклад региона в реализацию комплекса мероприятий, направленных на всестороннюю поддержку семей, - отмечает заместитель министра социальной защиты, труда и занятости населения РМ, координатор партийного проекта «Крепкая семья» в РМ Светлана Шувалова. - Специалисты МФЦ помогают с оформлением мер социальной поддержки, оказывают психологическую и юридическую помощь, консультируют по вопросам медицинского обслуживания и многим другим.

С момента открытия семейного МФЦ сюда поступило уже около 650 обращений от жителей республики по самым разнообразным вопросам.

Все услуги здесь предоставляются бесплатно, психологи проводят анонимные консультации, работает «горячая линия», игровые зоны для детей, занятия ведет логопед.

- В семейном МФЦ ведется новый формат работы, куда любая семья может обратиться с вопросами, связанными с жизнедеятельностью семьи, будь то психологическая помощь, организация досуга, решение вопросов образования, получения медицинской помощи, - подчеркнула заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ольга Сергушина.