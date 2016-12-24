Владимир Путин отметил труд девятерых жителей Мордовии

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Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента РФ награждены:

  • глава Симкинского сельского поселения Большеберезниковского района Любовь Ивановна Астайкина;
  • заместитель начальника цеха по технологии АО «Биохимик» Любовь Григорьевна Бухарова;
  • машинист автокрана ООО «Большеберезниковское дорожно-строительное управление» Николай Алексеевич Гостяйкин.

Благодарность Президента РФ объявлена:

  • укладчику-упаковщику АО «Биохимик» Наталье Васильевне Буровой;
  • главе Новоямского сельского поселения Ельниковского района Светлане Александровне Гришакиной;
  • аппаратчику-варщику ООО «Ромодановосахар» Татьяне Дмитриевне Калявиной;
  • заведующему производством асфальтобетонного завода подразделения «Ардатовский участок» ООО «МАПО-ТРАНС» Дмитрию Павловичу Лисину;
  • начальнику базы топлива Пензенского отдела материально-технического обеспечения Куйбышевской дирекции снабжения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД» Надежде Викторовне Малышевой;
  • начальнику отдела Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ Светлане Михайловне Сысуевой.

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