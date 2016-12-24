В Мордовии будет дан старт гастролям донецкого «Оркестра непокорённых»

Донецкий академический симфонический оркестр имени Прокофьева выступит на сцене Республиканского дворца культуры завтра, 2 апреля.

Благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив музыканты начинают гастрольный тур по 13 городам страны с программой «Оркестр непокорённых». Они посвятили ее коллегам, погибшим в борьбе с неонацизмом.

Гастроли начинаются 2 апреля в столице Мордовии, а завершатся 23 апреля в Мариуполе – в день рождения выдающегося композитора, уроженца Донбасса, Сергея Прокофьева.

Для саранских слушателей донецкий оркестр под управлением молодого дирижера Михаила Илющенко и пианистка Валентина Лисица исполнят сочинения русских классиков Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского и Сергея Рахманинов.

Также зрители увидят фотолетопись 90-летней истории оркестра и выставку портретов героических музыкантов Донбасса, отдавших свою жизнь за свободу Отечества.