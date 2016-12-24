Артём Здунов встретился с региональным бизнес-омбудсменом Еленой Юрченковой

Глава Мордовии Артём Здунов 29 марта провел встречу с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РМ Еленой Юрченковой. Региональный бизнес-омбудсмен представила руководителю республики ежегодный доклад о результатах своей деятельности.

Елена Юрченкова подчеркнула: в 2023 году от предпринимателей поступило 180 жалоб и обращений - это значительно меньше, чем годом ранее. По мнению омбудсмена, такое существенное снижение - это результат системной и эффективной работы с бизнесом всех органов власти в республике.

На встрече обсудили наиболее частые вопросы, с которыми предприниматели обращаются к Уполномоченному. Они касаются земельно- имущественных отношений, налогового администрирования, проверок со стороны контрольно-надзорных органов.

В докладе, который представила Елена Юрченкова, предложено принять Закон Республики Мордовия «О семейном предпринимательстве», внести изменения в Положение о трудовой династии РМ, дополнив его профессией «предприниматель».

Также на встрече обсудили результаты опроса, проведенного в ноябре 2023 года Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. В Мордовии 64% опрошенных представителей бизнеса основной проблемой видят кадровый вопрос. Почти 70% предпринимателей республики в настоящее время занимаются развитием и расширением своего бизнеса.

Глава Мордовии отметил важность дальнейшего диалога между предпринимательским сообществом и органами власти, а также создания благоприятных условий для ведения бизнеса в республике. За три последних года в Мордовии существенно увеличилось количество субъектов МСП и самозанятых