В Доме Республики на заседании АТК обсудили усиление мер безопасности в местах массового скопления людей

29 марта в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артëма Здунова состоялось внеочередное заседание региональной Антитеррористической комиссии с участием руководителей органов власти республики и структур правоохранительного блока.

Заседание было посвящено дополнительным мерам, направленным на устранение угроз безопасности в сфере антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств. Также речь шла о профилактической работе в миграционной среде.

Глава республики поставил задачу по обеспечению максимальной безопасности граждан в местах массового пребывания людей. Актуальность этой работы после теракта в Московской области сомнений не вызывает.

«Необходимо определить комплекс неотложных профилактических мер по линии антитеррористической защищенности, а также по противодействию идеологии терроризма и идеям неонацизма. Все мероприятия межведомственного характера, которые мы с вами выработаем, обязательны к исполнению, по ним будет установлена персональная ответственность», - подчеркнул Артём Здунов.

На заседании выступили врио начальника Управления Росгвардии по Республике Мордовия Василий Бикурев, министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина, и. о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ Александр Голянин, глава городского округа Саранск Игорь Асабин.



По итогам заседания выработаны меры, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов и организацию комплекса профилактических мероприятий в трудовых, студенческих и ученических коллективах.