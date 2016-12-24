Глава Мордовии проверил ход строительства автодороги по улице Строительная в Саранске

Об этом Артём Здунов сообщил в телеграм и своих аккаунтах в социальных сетях.

«Проверил ход строительства автодороги по улице Строительная с путепроводом через ж/д пути и реку Инсар. На участке от Пролетарской и почти до Сызранской выполнены работы по устройству опор, смонтированы балки на пролетах. Сейчас компания «Хотьковский автомост» ведет устройство консольных монолитных участков. Подрядчик «СТДС» провел работы по укреплению земляного полотна, ведется строительство ливневой канализации.

По участку объекта до кольцевой развязки на Гожувской в ближайшее время предстоит провести конкурсные процедуры и определить подрядчика. Достроить путепровод нужно в максимально сжатые сроки – он соединяет несколько микрорайонов города, важен и для промышленной сферы. Поручил правительству обеспечить бесперебойное финансирование объекта для продолжения и завершения строительных работ».