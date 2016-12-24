В Мордовии оценили готовность сил и средств РСЧС к паводку и пожароопасному периоду

Под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось подведение итогов проведенной проверки готовности органов управления, сил и средств РСЧС к паводкоопасному и пожароопасному периодам.

Правительством республики совместно с МЧС России проводится работа по минимизации возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

Артём Здунов отметил: «При подготовке к прохождению весеннего половодья были проведены работы по расчистке русел рек, ремонту гидротехнических сооружений, определению собственников бесхозяйных ГТС - за 5 лет их количество снижено с 34 до 5. Создан финансовый резерв, проведена отработка взаимодействия на всех уровнях, организовано развертывание дополнительных гидропостов и иных технических средств контроля за развитием половодья».

Об оперативной обстановке на территории республики и превентивных мероприятиях рассказал начальник Главного управления МЧС по РМ Сергей Репин. Было отмечено, что паводковые явления начинают в полной мере развиваться. Для наблюдения за гидрологической обстановкой на территории республики расположены 9 стационарных гидропостов. Силы и средства МЧС России к действиям по предназначению готовы.

Заместитель директора Департамента оперативного управления МЧС России Дмитрий Кулешов также выступил с докладом, отметив, что именно благодаря совместным усилиям можно успешно решить все поставленные задачи.