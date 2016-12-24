В Мордовии назвали победителя конкурса «Учитель года»
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.
«Военнослужащие Мордовии прибыли в отпуск. По традиции организовали транспорт, чтобы ребята добрались побыстрее.
Семьи, друзья устроили теплый прием. Парни, на родине вас всегда ждут. Гордимся вами!»
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Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
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