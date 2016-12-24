Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«Военнослужащие Мордовии прибыли в отпуск. По традиции организовали транспорт, чтобы ребята добрались побыстрее.

Семьи, друзья устроили теплый прием. Парни, на родине вас всегда ждут. Гордимся вами!»