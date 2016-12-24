Артём Здунов провел заседание Антинаркотической комиссии Республики Мордовия

28 марта в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось заседание региональной Антинаркотической комиссии. Участники обсудили наркоситуацию в республике по итогам 2023 года.

По предварительной оценке, наркоситуация в республике на протяжении последних трех лет оценивается как нейтральная. «Самое главное, что у большинства людей отрицательное отношение к потреблению наркотиков. Вместе с тем те, кто страдает этой болезнью, живут среди нас и оказывают влияние на общество, - подчеркнул Артём Здунов. – И хотя наркомания не относится к числу острых проблем региона, за ситуацией нужно пристально следить. Проблема немедицинского потребления наркотических веществ в настоящее время является одной из актуальных угроз национальной безопасности Российской Федерации».

Научный центр социально-экономического мониторинга РМ регулярно проводит исследования, которые дают объективную оценку текущей обстановке. Директор учреждения Любовь Курышова представила комиссии предварительный доклад о результатах проведенного мониторинга. Было отмечено, что в течение трех лет ситуация меняется незначительно, регион находится в зеленой зоне.

Глава Мордовии также обратил особое внимание участников совещания на тщательную работу с теми, кто освобождается из исправительных центров – людей нужно обеспечить работой, чтобы предотвратить рецидив.

В ходе заседания члены АНК утвердили также новое положение об осуществлении мониторинга наркоситуации в РМ.