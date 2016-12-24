В Мордовии откроется производство медицинского стекла мощностью 7 тысяч тонн в год

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В Доме Республики обсудили промышленное наполнение особой экономической зоны «Система» - в Саранске появится новый завод по производству медицинского стекла для фармацевтической промышленности. Проект реализует резидент ОЭЗ - ООО «Лисфармстекло» группы компаний «Гласс Декор». Мощность - 7 тысяч тонн в год: до 300 млн флаконов и 900 млн ампул. Запуск первых цехов планируется к 2025 году.
Также продолжается строительство нового стеклотарного завода в Рузаевке. Готовность объекта - 80%.
В обсуждении взаимодействия по этим и другим инвестпроектам приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Батыр Эмеев, министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, руководитель ГК «Гласс Декор» Владимир Арутюнов, генеральный директор ООО «СК «Развитие» Сергей Агеев.
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