В Мордовии откроется производство медицинского стекла мощностью 7 тысяч тонн в год

В Доме Республики обсудили промышленное наполнение особой экономической зоны «Система» - в Саранске появится новый завод по производству медицинского стекла для фармацевтической промышленности. Проект реализует резидент ОЭЗ - ООО «Лисфармстекло» группы компаний «Гласс Декор». Мощность - 7 тысяч тонн в год: до 300 млн флаконов и 900 млн ампул. Запуск первых цехов планируется к 2025 году.

Также продолжается строительство нового стеклотарного завода в Рузаевке. Готовность объекта - 80%.

В обсуждении взаимодействия по этим и другим инвестпроектам приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Батыр Эмеев, министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, руководитель ГК «Гласс Декор» Владимир Арутюнов, генеральный директор ООО «СК «Развитие» Сергей Агеев.