Экс-начальник караула пожарной части из УФСИН по РМ ответит в суде за получение взятки

Противоправная деятельность начальника караула пожарной части ЛИУ-19 была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с ОСБ регионального Управления ФСИН.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 40-летний капитан внутренней службы в период с января 2021 по апрель 2022 года получил от заключенного взятку в виде денежных переводов на банковскую карту. Вознаграждение предназначалось за создание осужденному льготных условий на территории исправительного учреждения.

Так, офицер проносил для осужденного спиртные напитки и не принимал мер к изъятию мобильного телефона, которым тот пользовался. Или просто давал позвонить со своих телефонов.

Незаконное денежное вознаграждение обвиняемый потратил на личные нужды.

На основании переданных материалов в отношении бывшего сотрудника уголовно-исправительной системы региона расследовано уголовное дело по ч. 3. ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.