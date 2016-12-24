Председатель Госкомитета РМ по делам молодежи ответила на вопросы жителей региона

15 мая в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте председатель Госкомитета РМ по делам молодежи Анастасия Гришнева в прямом эфире ответила на вопросы жителей.



Беседа началась с актуальной темы - старта конкурсного отбора на предоставление Президентских грантов некоммерческим организациям на развитие гражданского общества в 2024 году.



Анастасия Гришнева подчеркнула, что в отборе принимают участие социально ориентированные некоммерческие организации. Они могут представить проекты по 11 направлениям, среди которых - социальная поддержка и защита граждан, защита семьи, поддержка материнства, отцовства и детства, гражданско-патриотического воспитание и т.д. В этом году добавлено два новых направления: формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.

Заявки на участие принимаются в личном кабинете на информационном ресурсе мордовия.гранты.рф до 20:00 часов 30 мая. Победители будут определяться экспертами из различных регионов страны по 10 критериям: от реалистичности бюджета до информационной открытости.



«В этом году мы скорректировали оценочные критерии для того, чтобы участники, которые только начинают свой путь в социальном проектировании, могли претендовать на получение субсидии наравне с опытными некоммерческими организациями. Теперь критерии зависят от размера запрашиваемого гранта и разделены на 3 категории: не более 700 тысяч рублей, от 700 тысяч рублей до 2 миллионов рублей и от 2 до 3 миллионов рублей», – пояснила Анастасия Гришнева.



Поступили вопросы о том, какие форумы для молодежи пройдут в этом году и какие возможности они предоставляют. В 2024 году в общей сложности участниками таких мероприятий по всей стране, от Калининграда до Камчатки, станут более 20 тысяч молодых людей, среди которых более 200 - участники от Мордовии. Тематики охватят все возможные сферы и отрасли. В линейку форумов Росмолодежи вошли: Северо-Кавказский форум «Машук», Всероссийский экологический форум «Экосистема. Заповедный край», Всероссийский форум молодых предпринимателей «Амур», Окружной молодежный форум «Метеор» и т.д. Популярный форум «iВолга» вырос во всероссийский, он объединился с «Движением Первых», стал площадкой для развития школьников и студентов.



«Для поддержки интересных идей молодежи в рамках каждого форума проходит российский конкурс молодежных проектов, на котором лучшие получат финансовую поддержку на сумму 1 млн рублей», - отметила Анастасия Гришнева.

Пользователи интересовались, как идет ремонт нового молодежного центра в Саранске. Два года подряд Мордовия побеждала в программе развития молодежной политики «Регион для молодых». Благодаря этому обновляется Мордовский республиканский молодежный центр в столице региона и Молодежный центр в Рузаевском районе. В Саранске отремонтированы 3 этажа здания и созданы открытые пространства для досуга, арт-резиденция для проведения мероприятий. В этом году ремонт завершится, планируется техническое оснащение. В рузаевском центре будут созданы коворкинги для молодежи и рабочие зоны для сотрудников.



Многих интересовала возможность трудоустройства молодежи в летние каникулы. Центр карьеры Мордовского республиканского молодежного центра ведет активную работу по содействию в трудоустройстве молодых людей. Проводятся мастер-классы от успешных предпринимателей, встречи с представителями предприятий, которые готовы предложить работу студентам и молодым специалистам без опыта. Российские студенческие отряды приглашают на профессиональное обучение (тракторист-машинист, вожатый, слесарь и др.) и дальнейшее трудоустройство.



«В планах создание молодежного кадрового резерва, который будет помогать молодым специалистам находить для себя подходящее место работы», - добавила председатель Госкомитета.



В этом году Госкомитет особое внимание уделял развитию семейных ценностей молодежи, следуя указу Президента Владимира Путина, который объявил 2024 год «Годом семьи». Скоро откроется семейный коворкинг, где семьи смогут проводить время вместе, занимаясь общим делом.



Впереди молодежь республики ждут День молодежи, «Фестиваль дарения», «Семейный пикник». Также в планах на вторую половину 2024 года развитие туризма, выстраивание международного взаимодействия с Китаем и Республикой Беларусь.

На финальный вопрос прямого эфира о том, что же мотивирует в карьере Анастасию Гришневу, она ответила, что это - ее окружение. В юности - школьные учителя и университетские педагоги, затем - талантливые коллеги и опытные руководители.



«Сегодня Глава региона Артём Алексеевич своим примером задал нам всем очень высокую планку эффективности и многозадачности, и это дает большой стимул, мы стараемся соответствовать», - добавила председатель Госкомитета.



Интересующие вопросы жители Мордовии могут задать в паблике #МолодежьМордовии или по телефону: 343-000.

Можно лично обратиться к председателю Госкомитета по делам молодежи: https://t.me/grishneva.



По вопросам оформления проектов и подачи заявок на гранты можно обращаться в Проектный офис.



По вопросам добровольческой деятельности.



