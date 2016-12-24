В Мордовии ветерану СВО предоставили кресло-коляску повышенной проходимости с электроприводом

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», житель Чамзинского района Николай Сафьянников принимал участие в СВО в качестве добровольца с августа 2022 года, выполнял задачи механика-водителя на Краснолиманском направлении. Через месяц был тяжело ранен.



«При смене места дислокации наш БМП подорвался на мине. От взрыва я подлетел вверх и упал внутрь машины, а там – огонь… Одной ноги уже не было, вторая была серьезно повреждена. Я сразу понял, что произошло. Крикнул своим, что ранен, и они вытащили меня за руки».



Полгода Николай провел в военном госпитале им. Бурденко, после чего был демобилизован. За проявленные храбрость и мужество он удостоен медали «За отвагу». Награду в августе прошлого года ему вручил Глава Мордовии Артём Здунов.



Сейчас Николай проходит реабилитацию с помощью филиала фонда «Защитники Отечества». Соцкоординатор Ксения Подмарева помогла собрать пакет документов об обеспечении ветерана креслом-коляской повышенной проходимости с электроприводом и направила в Управление по социальному сопровождению центрального аппарата фонда. Экспертный совет дал положительное заключение.



Техническое средство приобретено за счет средств фонда и уже передано Николаю. Оно оснащено антиопрокидывателем и пультом управления, который регулирует глубину сиденья и угол наклона спинки. Для безопасности коляска оборудована нагрудными и поясными ремнями, фарами и звуковым сигналом, как на руле автомобиля. Скорость технического средства составляет 10 километров в час, а зарядки от обычной розетки хватает на 30 километров. Менеджер предприятия-изготовителя находится с ветераном на постоянной связи, помогает освоиться с новым средством передвижения.



«Кресло-коляска помогает быстро передвигаться по дому, делать бытовые дела. Она очень удобная по сравнению с обычной! С ее помощью я смогу выходить на улицу. Спасибо фонду «Защитники Отечества» за поддержку и то, что он приходит на помощь в трудной ситуации!»