В Мордовии наметилось снижение показателей аварийности на дорогах

15 мая под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось заседание республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В ней традиционно приняли участие члены регионального Правительства, руководители ведомств и правоохранительного блока.

«Тема важнейшая и многофакторная – начиная от содержания дорог, их ремонта, фиксации нарушений, до вопросов состояния здоровья водителей и отношения их к правилам дорожного движения», - подчеркнул руководитель региона.

Артём Здунов отметил, что в республике проводится постоянная существенная профилактическая работа. Это и мероприятия в образовательных учреждениях по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма – их проведено более 6 тысяч, и размещение социальной рекламы в СМИ, в местах массового скопления людей, непосредственно на дорогах республики.

Конечно же, на снижение аварийности влияет работа комплексов фото-видеофиксации. Все эти меры дают свои положительные результаты – только за четыре месяца текущего года удалось снизить количество ДТП почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

Врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РМ Дмитрий Лысов доложил, что по итогам 2023 года количество ДТП уменьшилось на 17 %, число раненых – на 23 %, в целом идет снижение всех показателей аварийности на трассах федерального значения.

При этом на дорогах республики за год погибли 118 человек, и более половины смертей пришлось на дороги федерального и регионального значения. В связи с этим, сотрудниками Госавтоинспекции было увеличено число нарядов ДПС на аварийно-опасных участках. Кроме того, на 20 единиц увеличивается штат сотрудников ДПС в районах республики.

Наиболее частыми причинами ДТП становятся превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, а каждое четвертое ДТП – это наезд на пешеходов. Хотя в целом число наездов на пешеходов снизилось, в том числе на организованных переходах - более чем на четверть. Было отмечено, что в большинстве случаев у пешеходов отсутствовали на одежде светоотражающие элементы.

Этой теме было уделено повышенное внимание. Глава Мордовии поручил всем участникам заседания продумать мероприятия по максимальному обеспечению «светоотражателями» всех категорий жителей республики – детей, молодежи, пожилых людей - и даже оснастить ими средства индивидуальной мобильности. Простое правило наличия на одежде светоотражающих элементов эффективно поможет спасти жизни.

Большой вклад в снижение аварийности, по мнению специалистов, вносят комплексы фото-видеофиксации нарушений. Сейчас в Мордовии работает 244 стационарных и мобильных комплекса. В текущем году их число увеличится еще на 10. Только с начала года обработано свыше 240 тысяч материалов о нарушениях: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37 % увеличилось количество вынесенных постановлений и почти на 30 % - количество оплаченных штрафов.

В ходе совещания речь шла и о том, что зачастую причиной ДТП становится и неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети – это почти каждое третье происшествие. Интенсивность движения с каждым годом растет, а дорожная инфраструктура – ее пропускная способность и приспособленность к ритму движения – остаются прежними.

Меры по приведению в нормативное состояние УДС в республике проводятся на регулярной основе – это касается ремонта дорожного полотна и нанесения разметки, содержания знаков и пешеходных переходов, режима работы светофоров и наружного освещения.

Особое внимание Глава республики заострил на содержании участков федеральных трасс. В текущем году запланирован ремонт 50 км таких дорог, продолжается ремонт мостов через реку Инсар на объезде Саранска и через овраг Татарский на участке федеральной трассы «Саранск – Сурское – Ульяновск» – работы здесь планируется завершить летом-осенью текущего года. Артём Здунов подчеркнул: необходимо максимально ускорить сроки проведения работ.

О проводимых работах на улично-дорожной сети городского округа Саранск, модернизации наружного освещения и актуализации проекта организации дорожного движения доложил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин. Он сообщил также, что ямочный ремонт городских дорог выполнен на 90 %.

Министр образования РМ Елена Солдатова рассказала о профилактической работе, проводимой по теме безопасности дорожного движения в образовательной системе республики не только с детьми, но и с родителями. Она отметила, что в предстоящей летней оздоровительной кампании этому направлению будет посвящен отдельный модуль – охват отдыхающих детей будет стопроцентным. Также ведомство планирует проводить родительские собрания на промышленных предприятиях региона.