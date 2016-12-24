В Саранске принимают от жителей заявки на покос ядовитого борщевика

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По информации городской Администрации, ликвидация борщевика Сосновского производится во всех районах городского округа. Борьба с сорняком ведется с начала роста растения и в настоящее время охватила уже несколько участков - в районе Ботанического сада, Эко-парке, пойме реки Инсар и т.п.
Оставить заявку для покоса борщевика на городской территории можно в саранской Дирекции хозяйства и благоустройства телефону 47-87-51.
По проблеме с борщевиком на придомовых территориях следует обращаться в службу «071» (24-24-71 – с сотового).
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