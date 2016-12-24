В Саранске на два месяца ограничат движение и запретят стоянку транспортных средств на улице Строительной

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По информации городской Администрации, при строительстве моста-путепровода Светотехстрой-Химмаш в Саранске с 07:00 1 апреля до 23:00 31 мая этого года будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по ул. Строительной от здания № 58А до здания № 154.
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