В Саранске на два месяца ограничат движение и запретят стоянку транспортных средств на улице Строительной

По информации городской Администрации, при строительстве моста-путепровода Светотехстрой-Химмаш в Саранске с 07:00 1 апреля до 23:00 31 мая этого года будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по ул. Строительной от здания № 58А до здания № 154.