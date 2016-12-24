Артём Здунов провел заседание оперштаба

25 марта в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось заседание регионального оперативного штаба. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности на республиканских объектах с массовым пребыванием людей.



Открывая совещание, руководитель республики отметил, что Мордовия глубоко скорбит вместе со всей страной по жертвам террористической атаки, произошедшей в «Крокус Сити Холле». Память погибших почтили минутой молчания.



Артём Здунов назвал случившееся чудовищной трагедией. «Жертвами бесчеловечной атаки террористов стали десятки мирных граждан, не только жителей Москвы и Московской области – есть и наши земляки. Мордовия глубоко скорбит вместе со всей страной. Мы все убедились в беспринципности действий террористов. Следствие определит, кто руководил ими как исполнителями. Но то, что границы они перешли всевозможные, человеческие и нечеловеческие, это точно. Наша задача - принять все меры для обеспечения общественной безопасности».



При этом, как подчеркнул Глава Мордовии, необходимо объективно оценить уровень уязвимости объектов не только критической инфраструктуры, но и мест массового скопления людей.



По вопросу обеспечения безопасности при проведении общественных мероприятий доложили представители МВД по РМ, Росгвардии, Главного управления МЧС России по РМ, а также республиканских министерств.



Главой республики даны конкретные поручения по принятию дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Запланировано проведение на объектах тренировок по действиям в экстренных условиях совместно со службами спасения.