В Саранске в апреле введут ограничения для движения большегрузов по дорогам

Наш город

По информации городской Администрации, с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог общего пользования, с 1 по 30 апреля в столице Мордовии будет временно ограничено движение транспортных средств (с грузом или без груза), нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые. Эти ограничения вводятся в связи со снижением несущей способности асфальтобетонного покрытия автодорог.

Предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства для проезда по автодорогам г.о. Саранск указываются следующие:

- при одиночной оси – 5 т
- двухосной тележке – 4 т
- трехосной тележке – 4 т

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