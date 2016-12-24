В Саранске в апреле введут ограничения для движения большегрузов по дорогам

По информации городской Администрации, с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог общего пользования, с 1 по 30 апреля в столице Мордовии будет временно ограничено движение транспортных средств (с грузом или без груза), нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые. Эти ограничения вводятся в связи со снижением несущей способности асфальтобетонного покрытия автодорог.



Предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства для проезда по автодорогам г.о. Саранск указываются следующие:



- при одиночной оси – 5 т

- двухосной тележке – 4 т

- трехосной тележке – 4 т