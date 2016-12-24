В Мордовии больше граждан смогут воспользоваться бесплатной юридической помощью

О новых законодательных инициативах в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«Сегодня заседание регионального Правительства начали с минуты молчания в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

На заседании приняли решение о направлении в Государственное Собрание республики ряда законодательных инициатив, в том числе о расширении права получения гражданам бесплатной юридической помощи, а также о дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей и участников специальной военной операции.

Первый законопроект предусматривает расширение перечня категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, в частности участников специальной военной операции, граждан из подразделений особого риска, участников ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Завод «Красное Сормово», а также представителей НКО, представляющих интересы объединений пользователей жилых помещений в МКД.

Помимо этого, внесено предложение об изменении действующего законодательства в части увеличения льготируемой мощности транспортных средств до 200 л.с. в отношении одного легкового автомобиля для одного из родителей, опекуна или попечителя ребенка-инвалида, а также одного родителя в семье, где есть трое и более детей в возрасте до 18 лет. Кроме того, проектом закона предлагается сохранить право на получение налоговой льготы для членов семей погибших участников специальной военной операции».