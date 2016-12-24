Житель Саранска выслушал приговор суда за гибель в результате ДТП пожилой супружеской пары

По информации прокуратуры РМ, 38-летний житель Саранска был признан судом виновным в нарушении правил дорожного движения, что по неосторожности привело к смерти двух человек.

24 июля прошлого года в Старошайговском районе на участке автодороги М-5 «Урал» 37-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» при движении со стороны Краснослободска в направлении Саранска не обеспечил безопасную дистанцию до двигавшегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной «Форд Фокус».

Как было установлено, на скорости примерно 100-110 км/ч товарищ на «Ларгусе» отвлекся от управления автомобилем – он высматривал на приборной панели показатель уровня топлива в бензобаке.

В результате столкновения водитель и 63-летняя пассажирка «Форда», а также виновник ДТП с различными травмами были госпитализированы в Мордовскую республиканскую клиническую больницу. Пожилые супруги в дальнейшем скончались в лечебном учреждении.

По данным Госавтоинспекции республики, к тому моменту водитель «Ларгуса» успел за год нахватать 21 штраф за превышение скорости.

Суд приговорил виновного к 3 годам принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.