Жители Мордовии могут присоединиться к акции «Журавли» и почтить память погибших в «Крокус Сити Холле»

24 марта в России объявлен днем общенационального траура. Вечером на здании «Крокус Сити Холла» появилась проекция «Журавли» – бесконечный клин журавлей поднимается от основания здания и улетает в небо. Акция организована волонтерским движением «Мы вместе». Так в Москве почтили память погибших во время теракта 22 марта 2024 года.

Представители волонтерского движения объяснили, что акция названа в честь композиции народного артиста СССР Муслима Магомаева «Журавли». Ее главный мотив – надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним.

Присоединиться к акции в память о погибших в «Крокус Сити Холле» могут все жители Мордовии. Для этого можно сложить журавлика из бумаги, нарисовать его или создать что-то свое, а затем рассказать об этом на своих страницах в соцсетях. Также можно поставить журавля на аватарку.

Напомним, что произошедшее в «Крокус Сити Холле» 22 марта стало крупнейшим терактом в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году. Жители Мордовии создали стихийный мемориал у памятника семье в Саранске. Горожане возложили к нему цветы и детские игрушки, а также зажги свечи в память о жертвах страшной трагедии.