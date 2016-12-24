Мордовия примет жителей Белгорода

«Будьте человечнее и внимательнее к запросам горожан»
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.
«Примем в Мордовии жителей Белгорода. В ближайшие дни к нам прибудут почти 200 человек. Семьи с детьми, а также спортсмены-легкоатлеты в сопровождении тренеров и педагогов. Готовим удобное размещение, медицинское сопровождение. Пока идут каникулы, организуем экскурсионную программу, познакомим с городом и республикой. При необходимости обеспечим организацию учебного процесса. Спасибо всем, кто поддержал это решение. Мордовия вместе с Белгородом и всей страной».
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Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
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