В Саранске появился стихийный мемориал в память о погибших в «Крокус Сити Холле»

В столице Мордовии у памятника семье появился стихийный мемориал в память о жертвах страшной трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл». Горожане несут к монументу цветы, детские игрушки, зажигают свечи. Жители республики высказывают слова соболезнования и поддержки родным и близким жертв теракта.

«Скорбим вместе с семьями погибших и молимся о здоровье раненых», - сказал Глава Мордовии Артём Здунов.

Память погибших также почтила Первый Заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова: «Скорбим со всей Россией. Трудно подобрать слова, чтобы осознать все, что произошли. До слез жалко всех невинных людей, которые пришли на концерт вместе с семьей. Это огромное горе!».