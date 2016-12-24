В Саранске появился стихийный мемориал в память о погибших в «Крокус Сити Холле»

«Мордовия развивается хорошими темпами»
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В столице Мордовии у памятника семье появился стихийный мемориал в память о жертвах страшной трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл». Горожане несут к монументу цветы, детские игрушки, зажигают свечи. Жители республики высказывают слова соболезнования и поддержки родным и близким жертв теракта.
«Скорбим вместе с семьями погибших и молимся о здоровье раненых», - сказал Глава Мордовии Артём Здунов.
Память погибших также почтила Первый Заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова: «Скорбим со всей Россией. Трудно подобрать слова, чтобы осознать все, что произошли. До слез жалко всех невинных людей, которые пришли на концерт вместе с семьей. Это огромное горе!».
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Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков
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