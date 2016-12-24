Артём Здунов - о поводимовской школе: «Лучшее воспитание патриотизма - через бережное сохранение истории малой родины»

Поводимовская средняя школа имени Героя социалистического труда Николая Суродеева в прошлом году стала участницей федеральной программы капремонта, инициированной Президентом страны. Проведенные работы полностью преобразили образовательное учреждение! Более 70 млн рублей, выделенные на капремонт, позволили полностью обновить все школьные помещения, перенести в здание 1970 года постройки пищеблок - ранее он находился в соседнем строении, закупить оборудование и мебель, обновить систему видеонаблюдения, создать современные комфортные и, главное, безопасные условия для учебного процесса и внеучебной деятельности.



В рамках рабочей поездки в Дубенский район в школу приехал Глава Мордовии Артём Здунов. Руководитель региона особо отметил работу коллектива по сохранению памяти об уроженцах села, воспитании подрастающего поколения на любви к малой родине. Здесь не просто создали музей мордовской культуры и истории населенного пункта. В школе бережно хранят память о всех выпусках, земляках, отличившихся в военных конфликтах, специальной военной операции. В 2020 году образовательное учреждение отметило 150 лет с момента своего образования.



«Был во многих школах, но такого нигде не видел! Это хорошая добрая традиция», - поддержал коллектив руководитель республики.



В рекреациях школы установлены столы для настолько тенниса, и не просто установлены, на каждом велась захватывающая игра. Директор школы Сергей Биушкин пояснил: ученики мотивированы - проводится школьный турнир. А несколько лет назад команда школы заняла третье место на всероссийских соревнованиях. Опять же - на перемене ребята заняты увлекательным спортивным процессом.



В школьной столовой шел обед - аппетитные ароматы красноречиво говорили о том, что ребят кормят не только полезно, но и вкусно. Спортивный зал школы тоже обновлен - и помещение, и инвентарь. Сделано все, чтобы привить любовь к спорту и здоровому образу жизни.



Кабинет ОБЖ пустовал - перемена. Артёму Здунову рассказали, что класс оснащен всем необходимым, ребят обучают навыкам оказания первой помощи, проводятся тренировки по безопасности на случай внештатных ситуаций. В школе действуют классы кадетов и МЧС.