В Саранске началась формовочная обрезка крон деревьев

Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.

«Обрезка придает дереву не только ухоженный вид, но и продлевает жизненный цикл. После этой процедуры весной на деревьях начинается интенсивный рост зеленой массы, а кроны приобретают аккуратную форму. Формовочную обрезку лучше всего проводить поздней зимой или ранней весной, перед началом вегетации (конец февраля - март). Побеги в это время содержат много влаги, срезы получаются ровные и быстро зарастают.

Муниципальное предприятие «Зеленое хозяйство» выполняет ежегодную формовочную обрезку ясеней по ул. Володарского, Рабочей, пр. Ленина с целью поддержания эстетичной шаровидной формы кроны и ограничения высоты растений в случае произрастания вблизи воздушных коммуникаций, вблизи парковочных мест».