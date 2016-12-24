Пилотный проект СФР в Дубенском районе - Центр общения старшего поколения - масштабирован в 16 районах республики

Центр общения старшего поколения в Дубенках стал настоящей точкой притяжения для местных жителей. Он открылся в октябре 2022 года на базе клиентской службы отделения Социального фонда России по РМ в рамках пилотного проекта СФО и стал самым посещаемым местом в районе. Сейчас опыт создания первого Центра общения в Дубенках переняли уже 16 районов республики.



Было отмечено, что в рамках четырехстороннего соглашения о сотрудничестве здесь организовано тесное взаимодействие между администрацией и советом ветеранов Дубенского района, региональным отделением Социального фонда России и отделением «Союза пенсионеров России» в республике.



Ежедневно в центре проводятся мероприятия - в месяц их более 50. Все они организуются на безвозмездной основе привлеченными лекторами, членами местного отделения Союза пенсионеров, сотрудниками отделения Социального фонда, самими посетителями Центра.



В учреждении созданы творческая мастерская, локации «Компьютерный мир», «Тихая гостиная», «Буфет здорового питания», «Территория гармонии», работают медицинский кабинет, актовый и спортивный залы.



22 марта в Центр общения старшего поколения приехал Глава Мордовии Артём Здунов. Он осмотрел локации центра, пообщался с его сотрудниками и посетителями.



В творческой мастерской рукодельницы выкладывают алмазную мозаику, вышивают бисером картины. Регулярно проводят выставки работ. Посетители Центра общения оказывают посильную помощь участникам СВО - плетут маскировочные сети, вяжут носки, собирают и отправляют бойцам-землякам продуктовые посылки. Только этой зимой мастерицы в рамках акции «Тепло солдату» связали свыше 80 пар шерстяных носков.



В актовом зале проходят репетиции ансамбля «Сударушка», лекции и мероприятия. Особое внимание представители старшего поколения Дубенок уделяют физической культуре, придерживаясь лозунга: «Движение - это жизнь».



Попадая сюда сразу видно, что пенсионеры в Центре общения не посетители, они здесь главные. Для людей серебряного возраста проводятся экскурсии по программе «Социальный туризм», сеансы релаксации с психологом, в библиотеке тренируют память игрой в шахматы и шашки, обсуждают прочитанные произведения и делятся своими творческими находками. Местная поэтесса Светлана Фадейкина прочитала Артёму Здунову свои стихи. Глава Мордовии предложил Светлане применить свое творчество, поучаствовав в создании художественных фильмов, которые сейчас снимают в Мордовии.



Для поддержания связи поколений пенсионеры организуют уроки патриотического воспитания с учащимися школ. Важное направление - повышение уровня компьютерной и финансовой грамотности пенсионеров. В качестве спикеров выступают сотрудники правоохранительных органов, работники банковской сферы и Саранского Дома науки и техники.



Артём Здунов отметил, что этот Центр - прекрасный пример социальной миссии по организации досуга людей старшего поколения, созданию атмосферы заботы и внимания, появления дополнительных возможностей для самореализации.