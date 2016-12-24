Жители Саранска могут предложить новую территорию для благоустройства по нацпроекту

В столице Мордовии заканчивается сбор предложений по благоустройству общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2025 год. Отбор территорий будет проводиться путем проведения рейтингового голосования.

Прием предложений осуществляется в четырех пунктах: здании Администрации Саранска (ул. Советская, 30), в администрациях районов города (ул. Пролетарская, 21, ул. Гожувская, 40, ул. Коваленко, 20а). Здесь участникам необходимо заполнить специальный бюллетень.

Сбор предложений продлится до 31 января.